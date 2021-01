Milad sostuvo que a más tardar este miércoles se acabará el vínculo de Rueda con la Roja

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, afirmó que a más tardar el miércoles por la mañana quedará definida la salida del entrenador Reinaldo Rueda de la selección chilena, una vez que se resuelvan temas administrativos que están pendientes.

"El 31 de diciembre, como había quedado de acuerdo con él de definir la situación, me comunica que llegó a acuerdo con Colombia y luego viene el proceso de llegar a acuerdo en la salida de Chile. Se trabó un poquito, los representantes defienden los intereses de su representado, pero esto se va a definir y vamos a ver la luz completamente entre hoy y mañana", declaró Al Aire Libre en Cooperativa.

De acuerdo a lo que explicó, "hay un punto de acercamiento, pero no me puedo referir mucho al tema, porque hay una cláusula de confidencialidad que no puedo quebrantar, la que es mutua para el DT y la Federación. En ese sentido, vamos a llegar a un acuerdo lo más probable entre hoy en la tarde y mañana en la mañana para trabajar de una vez por todas con respecto a la elección del técnico que viene".

Para Milad, la caída que sufrió la Roja en la última fecha disputada de las Clasificatorias a Qatar 2022 marcó "un problema para todos", la cual "coincidió con la goleada de Ecuador a Colombia. Se conjugaron bastantes factores en momentos determinados. Fue una situación complicada, contábamos con esos puntos. Hubiera dado una tranquilidad para todos, pero son momentos que se dan y uno tiene que acertar y tomar decisiones en un momento por parte del técnico o parte nuestra".

"No quiero comprometerme a una fecha porque dependemos de terceros, no solo de la ANFP, pero Francis Cagigao está trabajando de lleno desde el 1 de enero para definir el técnico bajo parámetros que son que la adaptación no sea un problema, que conozca el fútbol chileno y que pueda sacar el máximo de rendimiento con los jugadores que tenemos hoy en día", agregó.

Luego de contar que quedó descartado el nombre del español Rafael Benítez, que era el primero en la lista de candidatos, "hay una lista que se está evaluando uno a uno. Tenemos que evaluar cuál es la flexibilidad del técnico, la estrategia de juego y los elementos futbolisticos".

En esa línea mencionó a Hernán Crespo, sobre quien "me han hablado bien de él" y también a Guillermo Barros Schellotto y Matías Almeyda, de quienes señaló que son "buenos técnicos", pero "no los hemos sondeado.

"Se hizo un listado de 10 técnicos posibles que se partió por el número uno que era Rafa. Era un desafío para él, no en lo económico, porque tiene buen sueldo en China y un contrato que no le permite salir, tiene contrato por un año más, pero si podía venir por bastante menos dinero de lo que gana actualmente", apuntó.

Además, aclaró que si Rueda no llega a acuerdo definitivo con Colombia, no volverá de sus vacaciones a asumir en la Roja, "porque ya lo hemos hablado con Reinaldo. Hay acuerdo, está definido prácticamente, entre hoy y mañana habrá luz verde para esto".

También indicó que las opiniones de los jugadores "no son vinculantes" a la hora de elegir al DT, en un trabajo que encabezará Francis Cagigao, director deportivo nacional.

Campeonato Nacional

Por otra parte dio a conocer que este martes los clubes conocerán la programación hasta el final del Campeonato Nacional, para lo cual elaboraron dos calendarios, uno con Coquimbo Unido clasificado al partido decisivo de Copa sudamericana, que terinará cerca del 21 de febrero, y otro con el elenco "pirata" eliminado", con lo que concluiría la segunda semana del mes venidero.