Nayel Mehssatou también se perderá los duelos Chile con Polonia y Eslovaquia

El futbolista Nayel Mehssatou se perderá los amistosos de la selección chilena, ante Polonia y Eslovaquia, luego que su club, Kortrijk de Bélgica, decidiera no cederlo para los duelos internacionales.

Según Al Aire Libre en Cooperativa, la institución europea decidió que no permitiría la salida de sus jugadores seleccionados al no tratarse de una fecha FIFA.

"En el caso de Nayel, su club al no ser una fecha FIFA para las selecciones que no van al Mundial, no cede a ninguno de los internacionales a sus selecciones", dijo Francis Cagigao.

Mehssatou, que jugó en la caída 4-0 de su elenco ante Gent, se suma a las bajas de Ben Brereton y Angelo Henríquez.