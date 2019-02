Nicolás Castillo: No lo pasaba bien en Portugal y necesitaba un segundo aire para jugar en la Roja

Nicolás Castillo se sacó algo de presión el pasado fin de semana. Es que tras anotar un doblete en el partido con Lobos BUAP (3-0), alejó las críticas por el rendimiento en sus primeros dos partidos en América, club al que llegó luego su magro paso por Benfica de Portugal. Para él, fue una decisión necesaria que le permite tener rodaje para aportar en la selección chilena.

"No lo estaba pasando bien en Portugal, no era un buen momento para mí. Entonces, necesitaba un segundo aire para llegar a lo más importante, que es la Selección. No lo pensé mucho después de que hablé con el entrenador y con los dirigentes. Ahora que estoy acá me siento a gusto. Todos me han tratado de muy buena manera", dijo el ariete en entrevista con el chileno Fabián Estay, panelista de Fox Deportes que también fue jugador de las "águilas".

Pese a las buenas sensaciones que ha tenido en su nuevo club, el formado en Universidad Católica reconoció que todavía le falta para llegar a su mejor nivel.

"Estoy apoyando al equipo y trabajando. Pero estoy tranquilo porque, sin jugar bien, estoy marcando goles", comentó.

El reto de "Nico" en América es llegar a ser una figura, y para ello, apuesta por el título de la liga mexicana.

"Quiero ser campeón, es a lo que vine, me he dado cuenta en lo que he estado que todos le quieren ganar al América porque es el equipo más grande de acá. He estado en equipos chicos en otros países y el objetivo cuando jugué contra los grandes es pasarle por encima y ganarle", aseguró.

Recibir el llamado de América, que le ofreció tener regularidad, fue fundamental para decidir volver a México. Castillo debía conformarse con ser suplente en Europa, y por ello, en su llegada a tierras aztecas, reconoció que no le "daban las piernas" debido a sus nervios.

"En el primer momento que me hablaron Miguel (Herrera) y Santiago (Baños), mi decisión era venir acá. El técnico siempre me ha dado la confianza, pero la llegada a Club América fue muy difícil, tenía mucho nervio y no me daban las piernas para moverme", dijo.

Nicolás Castillo tendrá la chance de seguir marcando este sábado, cuando América se mida ante Morelia de Rodrigo Millar y Sebastián Vegas, en la novena jornada de la liga mexicana.