Nicolás Peric: Johnny está a la altura de Bravo

El arquero de Audax Italiano Nicolás Peric comentó el cometido de Johnny Herrera en los partidos amistosos de la selección y aseguró que su colega de Universidad de Chile está al nivel de Claudio Bravo, aunque aclaró que el meta de Manchester City tiene un rodaje en el equipo importante.

"Johnny está en un nivel increíble, está a la altura de Claudio. Y ojalá llegue cansado mi compadre para que no juegue el viernes. Claro, Bravo tiene un rodaje absolutamente mayor y un nombre específico dentro del equipo, pero Johnny lo hizo increíble. En el 0-0 fue fundamental para que el equipo no terminara perdiendo", dijo el talquino en declaraciones que reproduce Cdf.cl

Peric, eso sí, no quiso ahondar en lo que dijo Bravo en su automarginación de la selección.

"Bravo no es tema, no soy quién para hablar de Claudio Bravo. Sus compañeros ya hablaron, Claudio tomó su decisión. Serán ustedes los que juzguen. Me parece que hay que mojarse la cola para emitir una opinión y un juicio. Hay que empoderarse en lo que uno dice y tener la capacidad para opinar respetuosamente... No tiene mucho sentido", comentó.

Sobre el cometido del equipo de Rueda, dijo que los resultados son "anecdóticos".

"Es un buen apronte para el futuro, pero los resultados no nos dan nada, son casi anecdóticos, porque estamos octavos en el ranking FIFA y no vamos al Mundial, es una estupidez terrible... Que Rueda tenga a los jugadores disponibles y que lo entiendan es lo más positivo de esta gira. Que los jugadores quisieran trabajar habla del espíritu que tienen los muchachos", indicó.