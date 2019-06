Opazo y su lucha por jugar: Sé que los titulares son Isla y Beausejour, pero debo ponerles presión

El defensor de la selección chilena Oscar Opazo se refirió a su presente en la escuadra de Reinaldo Rueda, ante lo que se mostró entusiasmado a pesar de su inminente suplencia en la Copa América, pues destacó que luchará por un puesto.

"Tengo buenas sensaciones porque se aproxima el inicio de la Copa y espero aprovechar las oportunidades que me dé el entrenador. Gracias a Dios, cada vez que me ha llamado el entrenador lo he hecho con la mayor seriedad", aseguró Opazo en conferencia de prensa.

Junto con esto, el "Torta" se refirió a la dura pelea por ser titular que tiene por ambas bandas de la zaga, y dijo que "sé que los laterales titulares son Isla y Baeusejour, pero debo poner presión en los entrenamientos. Para mí es un orgullo estar en la Copa América".

Acerca de Japón, el primer rival de Chile en el Grupo C del certamen, el lateral aseveró que "enfrentamos a una selección que ha hecho cosas importantes en el último tiempo, trataremos de empezar bien, pero sabemos que nos van a presionar bastante por las bandas y el centro".

Finalmente, Opazo habló de los tiempos libres que tienen en la concentración, específicamente al campeonato de ping pong, que compartió Arturo Vidal en sus redes sociales.

"Tenemos bastante tiempo libre en el hotel en el que compartimos, el grupo es muy unido. En el torneo de ping pong del plantel el más malo es Maripán porque perdió todos los partidos, yo solo perdí uno y mis compañeros subieron el vídeo" cerró.