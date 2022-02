Oscar Opazo y sus ganas de volver a la Roja: Es mi anhelo, es lo que sueño cada día

El lateral de Colo Colo Oscar Opazo se refirió a sus ganas de volver a pelear un lugar en la selección chilena, asegurando que trabaja cada día para poder ganarse un espacio, pero que respeta la decisión de Martín Lasarte de no tenerlo como alternativa para la zona de lateral derecho.

"Yo siempre he dicho que si uno hace bien las cosas dentro de su equipo y mantiene un nivel bueno, las puertas de la Roja se pueden abrir, pero más allá de eso no me gustaría hablar, apuntó en TNT Sports.

"Respeto las decisiones del entrenador y trataré de mejorar y seguir, que mi rendimiento sea mucho mayor de lo que he mostrado para estar nuevamente en la selección. Es mi anhelo, es lo que sueño cada día, pero con trabajo puede llegar la chance", complementó.

"Quinteros es muy claro en su discurso"

Por otro lado, Opazo elogió al técnico Gustavo Quinteros por su trabajo en Colo Colo. "Creo que es muy claro en su discurso. Nosotros nos entendimos desde el primer día que llegó. Como se dice en el fútbol, él no se casa con nadie, simplemente va a jugar el que ande bien en los entrenamientos. Sabemos que no puede haber ningún relajo, porque tenemos un plantel amplio y hay varios jugadores que están esperando su oportunidad", apuntó.

Finalmente, valoró la actuación de Alexander Oroz el pasado domingo, al anotar su primer gol con la camiseta alba apenas dos minutos después de su ingreso. "El caso de Oroz no es novedad para nosotros, porque él estuvo antes y ya lo conocíamos. Yo lo pude conocer antes de irse a Iquique. Tiene un potencial tremendo que ya está demostrando", cerró.