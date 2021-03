Pablo Galdames: Hemos tenido entrenamientos intensos y con mucho control de juego

El mediocampista de la selección chilena Pablo Galdames conversó con la prensa y analizó variados temas, resaltando el ritmo que le busca imponer el técnico de la Roja, Martín Lasarte, al equipo.

"Estamos esperanzados con la clasificación, hay un grupo de mucha trayectoria que puede conseguir ese objetivo. Respecto a Martín, en sus entrenamientos hay mucha intensidad, con mucho detalles defensivos, siempre con intensidad y con control de juego, así es que creo que será un buen proceso ", dijo Galdames en conferencia.

"El grupo está muy esperanzado. El partido del viernes es importante, porque será un puntapié inicial para este camino", añadió.

En lo personal, Galdames comentó esta nominación: "Estoy muy contento de estar acá, me pilla en un bueno momento. Estoy teniendo continuidad en un fútbol competitivo como es el argentino, y disfrutando de estar acá con mis compañeros, disfrutando de vestirme con la ropa de la selección, de estar entrenando en 'Juan Pinto Durán', así es que disfrutando mucho esta semana y de todo lo que está pasando", comentó.

Respecto a su poca participación en el proceso anterior, al mando de Reinaldo Rueda.

"Recuerdo que la primera semana tuve una semana muscular que me impidió estar en el proceso y me perdí los partidos ante Rumania y Serbia. Después no fui considerado ante Polonia, y luego me fui a Argentina, y el DT dijo que los seleccionado necesitaban continuidad y quizás no tenía esa continuidad que tengo ahora", dijo.

"Sus palabras eran de motivación y la convocatoria que llega ahora la tomo como un premio a lo que he realizado, siendo titular en un equipo importante", expresó.