Pablo Milad adelantó que Conmebol accedió a entregar audios y videos del VAR

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, adelantó que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a través de su mandamás, Alejandro Domínguez accedió a entregar los audios y los videos de la polémica jugada que determinó el partido entre Uruguay y Chile, en el inicio de las Clasificatorias Sudamericanas.

"Estamos siguiendo todos los estatutos de FIFA y Conmebol para solicitar los audios. Ya tuve esta mañana (viernes) una conversación con el presidente Domínguez, quien mostró la mejor disposición para ayudar y esclarecer la situación con la petición nuestra de los audios y las imágenes que serán procesadas en el VAR durante esa acción que fue muy conflictiva, que aparentemente era una mano sancionable", comentó Milad en diálogo con la prensa.

"Lamentablemente, los resultados no se pueden cambiar, pero debemos apelar a que no vuelva repetir, y tener los antecedentes de la comunicación entre el VAR, y ver si hubo caso omiso del árbitro hacia el VAR, o si al VAR no tenía las imágenes que vimos todos", añadió.

"El presidente Domínguez me adelantó que la próxima semana tendremos los audios y los videos que fueron procesados durante el partido para realizar un análisis también con la transparencia que la Conmebol ha mostrado. Le agradezco al presidente porque estaba fuera de Paraguay en una situación médica, y me dio todo el apoyo y el respaldo para que tengamos esa información en Chile", complementó.

Sobre un eventual castigo al árbitro Eber Aquino, Milad explicó que "nosotros no ponemos las sanciones. Hay comisiones arbitrales en Conmebol y ellos tendrán que realizar las evaluaciones correspondientes, y a ellos les corresponden esas sanciones. No queremos que se repitan estas situaciones porque enlodan el VAR que llegó como un agente objetivo para poner justicia en el fútbol".