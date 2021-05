Padre de Paulo Díaz: Está triste por no venir a la selección porque él es super sano

Una de las bajas sensibles que sufrió la selección chilena para los duelos ante Argentina y Bolivia por Clasificatorias fue la de Paulo Díaz. El zaguero no pudo ser convocado por Martín Lasarte debido a las complicaciones cardíacas que tuvo como secuela del coronavirus, situación que en palabras de su padre lo dejó "muy triste".

En conversación con Las Últimas Noticias, Italo Díaz mencionó que: "He conversado con Paulo, pero ya está. Él está triste por no venir a la selección, de no poder jugar en River Plate porque es super sano".

"El no toma, no fuma, pero está expuesto a este tema igual que todo el mundo que sale y debe trabajar. Las cosas pasan por algo. Es lamentable, pero debe recuperarse bien y después será un recuerdo", agregó.

Sobre cómo el jugador ha llevado la enfermedad, Italo Díaz explicó que: "Está bien, porque han pasado muchos días. Al principio sintió malestares y dolores, como a todas las personas que les da el tema, a algunos les viene más grave. Lo vieron en los exámenes y prefirieron no exponerlo y cuidarlo".

"Más allá de la selección, River se ha preocupado mucho por él, están atentos, viendo siempre cómo está. Solamente queda recuperarse, Hay como dos o tres casos en Argentina que les pasó lo mismo, pero pudieron volver a jugar", sentenció.