Patricio Toledo: Cortés y Campos son los únicos con proyección en la Roja

Ante la ausencia de Claudio Bravo en los partidos amistoso de la selección chilena, el debate está abierto en torno a quien sea el arquero titular de la Roja en las Clasificatorias en caso de que el alejamiento del bicampeón de América se mantenga.

Ante ello, el exportero de la Roja Patricio Toledo tomó la palabra, y aseguró que de momento los únicos porteros chilenos con proyección son Brayan Cortés y Cristóbal Campos.

"A Arias se le puso una mochila muy pesada cuando llegó a la selección al compararlo con Claudio Bravo. Nunca en la Roja pudo demostrar el buen arquero que fue en La Calera o lo que hoy hace en Racing. Lamentablemente en la selección nunca lo ha demostrado y para mí no es un arquero que te dé garantías en la selección, pero es lo que hay. En Racing es ídolo, tiene una ascendencia tremenda sobre los jugadores, pero lamentablemente cuando jugó por Chile no rindió... Siento que Brayan Cortés y Cristóbal Campos son los únicos a los que les veo proyección y sin duda serán los próximos arqueros de la Roja, en caso de que no esté Bravo, el más completo", dijo el otrora portero de Universidad Católica en diálogo con El Mercurio.

En todo caso, Toledo cree que Bravo debe iniciar como titular el camino al próximo Mundial.

"Siento que Claudio (Bravo) se merece una pequeña licencia en cuanto a esta situación puntual de sus vacaciones. Ha tenido un campeonato muy estresante, muy agotador. No es tan loco pensar que un jugador como él, con su trayectoria, pueda tener en esta pasada ese permiso para descansar y volver después con las pilas cargadas para las eliminatorias. Me parecería descabellado que Berizzo lo borrara de la selección", expresó.

Oscar Wirth, en tanto, mundialista en 1982, confía en que Gabriel Arias pueda ser una buena alternativa.

"Quien tendría que jugar, en caso de que no esté Bravo, es Arias principalmente por la experiencia de estar en una liga más competitiva y por la presión permanente con la que lo hace al jugar en Racing. En eso aventaja a Cortés. Si bien uno escucha críticas por el desempeño en algún partido de Chile, hay que entender que no es lo mismo verlo atajar en una clasificatoria entera que jugar uno o dos partidos. Esto último puede llevar a distorsionar sus capacidades, para bien o para mal. Habría que verlo atajando permanentemente en las eliminatorias para evaluar si aportó o no, pero hoy creo que ese recorrido que tiene en Argentina le da una ventaja sobre Cortés", comentó.