Paulo Díaz: Hay que preparar a los jóvenes para igualar a la "generación dorada"

El defensor de San Lorenzo de Almagro Paulo Díaz llegó a nuestro país para sumarse al microciclo de Reinaldo Rueda en la selección chilena. El jugador valoró el llamado a La Roja y detalló aspiraciones en su carrera.

En primer término, Díaz agradeció la convocatoria y destacó que "He hecho las cosas bien para merecer este nuevo microciclo y seguir en la Selección para más adelante", señaló a Fox Sports Chile.

Sobre las opciones de recambio en la selección en este nuevo proceso de Rueda, el zaguero dijo que "Esta nueva generación de jugadores jóvenes hay que preparala para nuevas competencias y poder igualar a la 'Generación Dorada' que ya consiguió dos Copa América".

Además, el ex Palestino aseguró que busca emigrar en el mediano palzo a Europa, dado que "Me gustaría pelear Champions, para poder igualar a Vidal o Alexis que soñaron con eso y lo consiguieron", sobre Vidal dijo que "Me gusta como juega, su garra y lo que hace. Es un gran jugador", cerró.