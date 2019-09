Paulo Díaz: Hubiese preferido un triunfo, pero es un honor ser capitán de la Roja

El defensor central Paulo Díaz se refirió a su primera experiencia como capitán de la selección chilena en la derrota ante Honduras y aseguró que quiere consolidarse pronto como titular en la Roja y en su club, River Plate.

"Hubiese preferido que fuese con un triunfo, pero es un honor portar la jineta de la selección, así que contento", expresó el jugador nacional.

"Creo que mis compañeros han sido parte de esto, me han respetado en este tiempo y estoy contento por haber sido capitán en este partido", agregó.

Respecto a su futuro en el equipo, Díaz aseguró que quiere "seguir siendo central, y ojalá tener un puesto de titular pronto para afrontar las Clasificatorias y también la Copa del próximo año".

Sobre el no llamado a Arturo Vidal y Gary Medel, puntualizó que "en la selección siempre deben estar los mejores, aunque hoy estuvimos bien y la ausencia de ellos no nos pasó la cuenta, pero espero tenerlos pronto de vuelta".

En cuanto al choque ante Honduras, Díaz advitió que "en el primer tiempo lo hicimos bien, no tuvimos la claridad para llegar a gol, pero al final de todo hay un buen balance de lo que hicimos en el partido. El calor nos afectó un poco, y ellos metieron varios jugadores frescos, lo que marcó la diferencia".

"El calor y que la cancha no estaba en buenas condiciones, no son excusas, pero te pasa la cuenta. Tuvimos varias ocasiones de gol que no pudimos concretar y eso nos pesó", cerró.