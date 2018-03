Paulo Díaz y el recambio: Espero que podamos tener una nueva generación dorada

El defensa Paulo Díaz llegó a nuestro país para sumarse a la delegación chilena que viajará a Europa para los amistosos con Suecia y Dinamarca, y en la ocasión se refirió al recambio en la selección.

"Me siento parte del recambio, por algo me están llamando. Y creo que hay muchos jugadores que se sienten parte de esto. Espero que podamos hacer lo mejor posible para tener una nueva generación dorada", aseguró el zaguero.

Además, manifestó su alegría por su buen momento en San Lorenzo, donde es una de las figuras defensivas.

"Estoy contento y he luchado para eso", sostuvo Díaz, agregando que espera "que me den una oportunidad nuevamente" en la selección.

La automarginación de Bravo: "El decidirá, por algo lo está haciendo".

Finalmente, Díaz se desentendió del conflicto entre el portero Claudio Bravo y la ANFP, tras marginarse de los compromisos amistosos en Europa.

"El decidirá, por algo lo está haciendo. Para nosotros es importante el capitán, se merece estar en la selección. No he hablado con otros compañeros sobre el tema, no me meto eso", afirmó escuetamente Díaz.

Los amistosos con Suecia y Dinamarca serán el sábado 24 y el martes 27 de marzo, y podrás seguirlos con Al Aire Libre y Cooperativa.cl.