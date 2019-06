Paulo Díaz y su presencia en La Roja: Me han ayudado bastante los jugadores con mas experiencia

El zaguero de la selección chilena, Paulo Díaz, analizó lo que fue su participación en la derrota del lunes ante Uruguay por la última fecha de la fase grupal de la Copa América de Brasil 2019, en donde jugó de volante por derecha cumpliendo además labores de lateral.

En conferencia de prensa de cara al choque por cuartos de final ante Colombia, el ex Colo Colo y San Lorenzo dijo que "me siento súper comodo en esta selección, me han ayudado bastante los jugadores con mas experiencia. Además me siento parte importante del plantel".

Sobre su función ante los "charrúas" en el esquema del técnico Reinaldo Rueda, el defensor indicó que "me sentí muy bien en la posición ante Uruguay. Estoy disponible en el puesto que me toque jugar. Uno viene siempre a aportar y ser de los mejores en donde uno juegue".

Al ser consultado por lo que le ha dejado este certamen, Díaz indicó que "en la Copa Amérca sigo aprendiendo, soy un jugador joven. Me sentí bastante bien, con la confianza de mis compañeros y también del técnico. Ante Uruguay se vio reflejado que uno trabaja siempre para jugar los 90 minutos".