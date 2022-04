Pellegrini: Quiero desmentir que el presidente de la Federación haya hablado con una persona cercana a mí

El técnico de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se refirió a los dichos de Pablo Milad, presidente de la ANFP, y aseguró el dirigente no ha tenido acercamiento con él o con su entorno.

"Quiero desmentir que el presidente de la federación de Chile haya hablado con una persona cercana a mí. He dicho veinte veces que me gustaría dirigir a la selección, pero tengo contrato hasta 2025 y yo siempre cumplo mis contratos", dijo Pellegrini en la conferencia de prensa previa al duelo de su equipo ante Cádiz, por la Liga de España.

El entrenador nacional también tuvo palabras para el momento del elenco albiverde, y dijo que su elenco debe ser capaz de llegar a la Liga de Campeones.

"Ojalá algún día se dé el caso de estar libre y que no haya un técnico en Chile y además haya una directiva que crea en avanzar", añadió.

"Me alegra el ambiente, pero entre los aficionados. La mejor manera de preparar la Copa es que el equipo se sienta en un alto rendimiento. Debemos estar en los dos caminos distintos que hay para llegar a Europa. No sólo dependerá de nosotros. Hay que tener esa madurez de intentar llegar a la Champions, aunque no sea un fracaso no lograrlo. Queremos ganar", sentenció.