Peluquero brasileño: Yo no tengo ninguna culpa

El peluquero brasileño Luis Fernando Goncalves se refirió a la polémica que se generó a partir de su visita a los seleccionados chilenos que están concentrados en Brasil con motivo de la Copa América y aseguró que dio negativo en su PCR y que no tiene culpa de lo ocurriedo.

"El día que yo fui no hubo fiesta. Se fueron a sus piezas cuando terminé. Me hice PCR ese mismo día antes de ir al hotel. Me salió negativo y pude subir", contó a Las Últimas Noticias.

Además, el estilista subió una historias a Instagram para referirse a lo sucedido: "Estoy en una situación que no entiendo muy bien. Los jugadores chilenos tuvieron una multa por mi atención el otro día, pero no tengo ninguna culpa", expresó.

Recordar que a partir de la visita del profesional, Conmebol inició una investigación dado que se rompió la burbuja sanitaria.