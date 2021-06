Periodista argentino amenazó con golpiza a autor de tuiteo de la Roja sobre Ben Brereton

Los coletazos por aquel tuiteo de la cuenta de la Roja sobre Ben Brereton tras el empate ante Argentina en Copa América sigue generando coletazos. Al otro lado de la Cordillera, un periodista amenazó con una golpiza al autor de la publicación sobre el atacante nacional.

Usando la reconocida canción "La Mano de Dios", título en homenaje a Diego Maradona, el perfil de la selección chilena bromeó con el nivel mostrado por el delantero de Blackburn en los alrededor de 15 minutos que tuvo ante la "Albiceleste".

A raíz de ello, y entre todas las reacciones que generó el posteo, el periodista Pablo Carrozza conversó con Redgol y apuntó que: "Me da bronca con el Community Manager de la selección chilena que se mete con algo tan sensible, creo que en Argentina no te podes meter con dos cosas: con Maradona y con las Malvinas".

"Él se metió con los dos, y yo quiero saber quién es, quiero cruzármelo y darle una golpiza, porque la verdad lo que hizo el CM no lo puedo entender cómo se le permitió eso", agregó.

Del mismo modo, Carrozza finalizó diciendo que: "Una cosa es que lo haga un hincha, un periodista, un tuitero, pero lo hace el Community Manager de la Selección, porque él es la cara de la Selección. Alguien le dijo 'dale para adelante' y es una locura lo que hicieron, no lo puedo creer".