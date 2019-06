Prensa española aseguró que nivel de Alexis en la Roja genera "ruido" en Manchester United

El delantero Alexis Sánchez ha sido uno de los protagonista de la Roja en los dos triunfos conseguidos en la Copa América, pero no todos están contentos con el despertar del chileno. Según la prensa hispana, el goleador histórico de la selección "atasca" y "genera ruido" en las operaciones de Manchester United.

El medio Sport de Barcelona, en un artículo publicado este domingo, aseguró que el tocopillano se convirtió en un problema en Old Trafford, ya que su alto sueldo dificulta encontrar una salida, más allá del nivel que pueda exhibir en Brasil.

"El chileno, que se encuentra disputando la Copa América, se está convirtiendo en un problema para las operaciones que busca realizar Ed Woodward. Su salida está más que sentenciada, pero nadie quiere asumir el costo del hombre más caro de la plantilla, lo que tampoco sirve para liberar el cupo del '7'", explica el medio español.

Y en la misma nota apuntan que Ole Gunnar Solskjaer "no tolera" el hecho de que Alexis tenga un buen rendimiento en la Roja, a diferencia de lo mostrado en el "Teatro de los Sueños".

"Lo que también genera bastante ruido en el United es que la estrella de la selección de Chile sí se luzca con La Roja, cosa que no hace cuando está por Inglaterra. En solamente dos partidos de la fase de grupos ya igualó los dos tantos que le tomó hacer durante toda una temporada, situación que Solskjaer no está dispuesto a tolerar. Aunque no deja de ilusionar su nivel para ver si por fin se puede destrabar su situación en este mercado", concluyó el diario catalán.