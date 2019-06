"¿Qué hubiese pasado si cito a Bravo sin ningún minuto de partido?": 10 frases que dejó Rueda en su conferencia

El técnico Reinaldo Rueda compareció ante los medios de prensa este miércoles en la previa del amistoso con Haití en La Serena. En la instancia, el colombiano, en su conferencia más visceral desde que llegó a la Roja, habló sobre el conflicto interno del camarín con Claudio Bravo y sus razones futbolísticas para no citarlo, la salud de Alexis Sánchez y el sistema que se usará en la Copa América.

Revisa 10 de las frases que dejó el colombiano en su conferencia:

- Sus argumentos para no citar a Bravo: La sociedad chilena no necesita este desgaste ¿Qué hubiese pasado si convoco a Bravo sin ningún minuto de partido? No es lo mismo entrenar que competir.

- El conflicto de Bravo: Desde el primer día se sabe, incluso antes que yo llegara. Y no fue generado por alguien del grupo, que es lo más triste. Desde octubre de 2017 a marzo 2018, cuando llegué yo, no se dio el diálogo. Transcurrió un tiempo que nos ha hecho mucho daño, y hay que buscar la forma que se de el diálogo para que vuelva todo a la normalidad.

- La salud de Alexis Sánchez: Es el médico el más indiciado para decir su condición, pero creo que va por buen camino

- El rol de Alexis en la Copa América: Alexis jugará en la misma posición de siempre. La expectativa que tenemos es que viaje con nosotros a Brasil. Tiene una gran cultura de trabajo, pero a veces hay que frenarle. La idea es que progresivamente recupere su nivel

- La actitud de Eduardo Vargas: Es carismático y querido por el grupo. Está disfrutando estar en la selección otra vez

- La táctica que usará en la Copa América: El sistema de Chile será el que más utilizamos en el período de preparacion. Los jugadores tienen una gran cultura táctica y pueden adaptarse a los cambios

- La subvaloración de la liga chilena: ¿Acaso no valoramos lo nuestro? Algunos prefieren que cite a un futbolista que no juega en el extranjero a aquellos que tienen continuidad en nuestra liga. El jugador que actúa acá es considerado mil veces inferior al que es suplente afuera, al que ni siquiera es convocado en su equipo.

- Sobre la dupla Pavez-Pulgar: Tienen características similares, pero marcan diferencias. Esteban llegó muy maduro desde Brasil, y Erick, con Charles y Maripan, fue uno de los internacionales con más minutos en su equipo.

- El gusto de los hinchas por el estilo de Bielsa/Sampaoli: Hay un ADN que es innato y no se lo puedo arrancar a los jugadores. Son de jugar bien, ofensivo y agresivo, adquirido en su crecimiento en sus clues, pero no podemos vivir del recuerdo

- El objetivo en la Copa América: Lo que compromete a los grandes, y que buscan impregnar a los jóvenes, es la ilusión de ratificar lo que se logró en las copas anteriores