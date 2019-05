"¿Quién es Yerko Urra?": Las reacciones de usuarios en redes sociales por nómina de la selección chilena

Este domingo, pasadas las 20:00 horas, se dio a conocer el listado de los 23 jugadores que representarán a Chile en la Copa América de Brasil, lugar donde se defenderá el título ganado en suelo nacional el 2015.

En la nómina que definió el técnico Reinaldo Rueda sorprendió la aparición de Diego Valdés, el retorno de Eduardo Vargas y Angelo Sagal, pero en especial la convocatoria del volante colocolino Esteban Pavez y del arquero de Huachipato Yerko Urra.

Este último, destacado en sus actuaciones en el medio local, ya había sido considerado por DT colombiano para los amistosos de noviembre pasado con Costa Rica y Honduras, sin embargo, no tuvo acción ya que el puesto en dichas ocasiones fue cubierto por Johnny Herrera y Brayan Cortés, respectivamente.

La reacción de usuarios en redes sociales por el combinado que viajará a Brasil tuvo especial foco en Urra, y de forma recurrente surgió la pregunta "¿Quién es Yerko Urra?", deslizando una crítica por su nominación en desmedro de valores como el experimentado Claudio Bravo o Fernando De Paul.

Revisa los ácidos comentarios en redes sociales tras darse a conocer el listado:

Impresentable la nómina de Chile para @CopaAmerica una falta tremenda de prolijidad a la hora de hacer la pega. El DT debe dar explicaciones de las nominaciones de Fernández, Urra y Sagal. Y el dejar fuera. @el_mago_oficial, Bravo, Díaz. Irrespetuoso e irresponsable!!! — Javier Alsina (@javialsinag) 27 de mayo de 2019

Quién es Urra yerco? — Jaime Ramirez (@jarcramirez) 27 de mayo de 2019

Yerko Urra....quien es? Donde juega? De que juega? — Cristian Gajardo (@crigama) 27 de mayo de 2019

Con esta super nomina es obvio que el señor Rueda se quiere ir con plata de la selección y no renunciar porque con jugadores como pavez, sagal, urra, valdes no llegara a ninguna parte. — Mati Rave (@Mati_Rave) 27 de mayo de 2019

Castillo, Junior Fernandes, Jara, Sagal, Urra (no se ni quién es) y Diego Valdés no tienen NADA que hacer en una Copa América. — Felipe Guler (@felipeguler) 27 de mayo de 2019

¿Quién es Yerko Urra? — Nelson Oteiza (@NelsonOteiza) 27 de mayo de 2019

nunca había escuchado a yerko urra 🥴 — fran ✨ (@franvgo) 27 de mayo de 2019

Sin desmerecer a Urra, pero para mí De Paul es mucho más. Pero bueno, dudo que vaya a jugar en todo caso, pero se supone que deben ir los mejores y a Urra lo veo un yogurín para la selección. #LaRoja — Sebastián Arenaldi (@sarenaldim) 27 de mayo de 2019

Sagal? Urra?...ya, omitiré comentario...espero que jueguen a ganar y no a participar...ahora solo a apoyar #seleccionchilena ...#Rueda en la copa América se ven los gallos, #VamosChile — IlRober (@itrober) 27 de mayo de 2019

Y angelo sagal?????

Yerko Urra en vez de Bravo?????

Este viejo no cacha una de fútbol — Mauricio Miranda (@mauromiranda42) 27 de mayo de 2019

Urra es arquero de Huachipato me parece — juan carlos lorca (@jax2lorca) 27 de mayo de 2019

Bravo x urra, Kuscevic x Lichnovsky, Puch x Fernandes.....lo demás contento por Pavez y Vargas. — Cristián Mancilla H. (@chama32) 27 de mayo de 2019

#LaRoja ....quien no conozca a Urra , no lo critique, vealo jugar, es un muy buen arquero, Sagal y Junior 🤔🤔 Bravo no está para jugar, Jara anda bien en Argentina, ......igual Rueda no me gusta como DT 😬 — Francho Hecatónquiro (@cyberfullfran) 27 de mayo de 2019

Sigo pensando si Urra es más que Claudio Bravo y si ha jugado más que Claudio Bravo 🤔 — Patricio Ocampo Cáceres (@Patron_DelGol) 27 de mayo de 2019

Sagal no ha respondido, Urra no sé quién chucha es, Diego Valdés es más malo que pegarle a la mamá y Nicolás Castillo no le hace un gol ni Johnny Herrera, Lichnovsky puede ser suplente del suplente del suplente. — Cristiano Pagano (@kriztituz) 27 de mayo de 2019

Disculpa, quien es Urra, de q juega, es la primera vez que escucho esa Urraca — Fer (@Pepecid3) 27 de mayo de 2019

Yo después de ver la nómina de la roja para Copa América... pic.twitter.com/6Y194pIy4k — EL TIM (@TeamWWEChile) 27 de mayo de 2019

A varios que uno puede cuestionar de la nómina de Rueda, pero convengamos que el abanico amplio no es. Debió llamar a Bravo, pero no sé si de titular. Estaba dispuesto a venir a la banca? No lo sabemos

— Juan Carlos Campos (@tv_juancarlos) 27 de mayo de 2019

Bravo? No tiene fútbol

Valencia ? Qué será de Valencia?

Orellana? El mismo que matan en cada nomina?

Otros lesionados, Puch y el mago. — El Pelluco 🙋‍♂️ (@ElPelluco91) 27 de mayo de 2019

no sé si me deprime más la nomina de la selección o leer a cuentas fandom que no tienen idea de fútbol pidiendo a valdivia, paredes, pinilla, puch o bravo — øsnola (@osnolalmao) 27 de mayo de 2019