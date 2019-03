Reinaldo Rueda: No sé si don Arturo Salah se equivocó al llevarme a Chile

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, explicó cómo enfrenta las constantes críticas que recibe en su cargo al frente de la Roja y señaló que en el caso de no alcanzar un cupo al Mundial de Qatar 2022 quiere decir que la cultura futbolística de nuestro país "no era para él".

En medio de sus dichos, sostuvo una frase que dará mucho para comentar: "No sé si don Arturo -Salah- se equivoco al llevarme a Chile".

"Indudablemente que uno está expuesto a esto y -la crítica- es el peso de esta responsabilidad y distinción de estar en este cargo tan importante. Hay todo tipo de críticas que ojalá nos fortalezcan, construyan y aporten para salir adelante, corregir, no volvernos obstinados ni volvernos tercos", explicó.

"Como digo, no soy el dueño de la selección, yo soy un accidente. Los jugadores van a seguir muchos años. No sé si don Arturo se equivocó al llevarme a Chile. Se equivocó si mi estilo de dirección, si mi metodología de trabajo o si todo lo que se habla hoy en día no convence", continuó.

"Hay otras culturas futbolísticas donde hemos trabajado que nos han llevado a los mundiales, porque siempre he dicho que yo no he llevado a nadie a los mundiales, a mí me han llevado los jugadores y puedo jactarme de decir tengo cinco ó seis mundiales, con el Mundial de Clubes en Atlético Nacional, y a mí me han llevado los jugadores con Honduras, Ecuador, con Colombia".

"Si una cultura futbolística como la chilena, con el nivel de jugadores, con todo lo que tiene no me lleva, no era para mí, porque ¿quiénes lo llevan a uno?, los jugadores, que son los protagonistas. A mí me llevaron los de Honduras, los de Ecuador, los de Colombia... y si no es en Chile, no es, y si es, bienvenido, nos abrazamos".