Reinaldo Rueda sobre ausencia de Marcelo Díaz en la Roja: Miro otras alternativas en esa posición

El técnico de la selección chilena se refirió a su decisión de no llamar al volante de Racing de Avellaneda, aunque aseguró que no está descartado.

En los doce meses que lleva al mando de la selección, el técnico colombiano Reinaldo Rueda ha tenido que dar más explicaciones por los que no están que por los propios convocados. Claudio Bravo, Eduardo Vargas y Marcelo Díaz, pilares en los éxitos del elenco nacional, no han entrado en las citaciones por distintas razones. No están borrados, aunque parecen no ser prioridad para el DT.

El volante de Racing de Avellaneda tiene Argentina a sus pies. Llegó a mediados del año pasado a la "Academia" y no ha parado de acumular elogios. Aún así, nunca ha sido llamado por Rueda.

"Está mi admiración por él. Cuando lo tuve de rival era de los que consideraba a controlar, porque sabía que era el pase inteligente, el primer pase de Chile. Admiro su inteligencia de juego. Pero es otro momento el que vivimos, miro otras alternativas en esa posición", expresó el DT en entrevista con La Tercera.

Se ha rumoreado que al interior del elenco nacional el ex Universidad de Chile estaría vetado por hablar más de la cuenta. Si bien el ex seleccionador de Ecuador y Honduras reconoció que pensaría llamar a un jugador que generase anticuerpos, aclaró que de momento nadie le ha dicho nada.

"Ningún jugador va a decir algo de su compañero. No es ético. Son muy solidarios, respetuosos, así sean ultra enemigos. Me sorprendió un artículo de Marcelo donde decía que había salido de la selección. Nadie lo ha sacado de la selección. Yo tuve una experiencia donde se me reunieron los capitantes y me dijeron "no queremos que este jugador esté aquí". Y un directivo me pidió lo mismo. Y ese jugador estuvo en el Mundial", afirmó.

Bravo, por su parte, viene saliendo de una grave lesión. Volvió a los entrenamientos con el Manchester City y entró en la nómina de Champions League. Su presencia, tras las polémicas declaraciones de su esposa y sus inexplicables deserciones, divide aguas al interior del camarín. El campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional contó que el golero fue uno de los primero que lo llamó tras la muerte de su madre y que está al tanto de su recuperación. Su llamado a Copa América dependerá de los minutos que acumule. De momento, Gabriel Arias es el dueño del arco.

"Necesita ritmo, continuidad, y más en ese puesto. Arias si sigue así, deber ser el titular, ¿no?", dijo el "cafetalero".

Vargas, uno de los goleadores históricos de Chile, estuvo en la primera convocatoria y luego desapareció. El ex Flamengo descartó que haya llegado borracho a la concentración, aunque dejó claro que el comportamiento del jugador de Tigres no fue el adecuado.

"En ningún momento (Vargas) llegó borracho. Pero queremos que cada día haya un buen comportamiento en la Roja. En todos los órdenes. En el comedor, en el bus, en los viajes, en la forma de presentarse, en todo", comentó.