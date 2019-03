Reinaldo Rueda: Todos los partidos significan un riesgo para uno como entrenador

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, anticipó este lunes el amistoso que la Roja sostendrá en Houston con Estados Unidos y reconoció que existe una presión por conseguir resultados positivos que permitan descomprimir la presión que tiene la escuadra nacional tras la caída del viernes a manos de México, además de manifestar que "todos los partidos" son un riesgo para los técnicos.

"Chile quiere jugar y salir a ganar, pero ganar por obligación no sé si lo podamos lograr. Tenemos una presión interna y el solo hecho de estar acá nos compromete y queremos ganar", señaló el colombiano.

"Si cometemos ingenuidades y errores, de nada sirve lo bonito que se vio el equipo si al final nadie da ventaja y el fútbol está parejo... nadie gana por nombre, camiseta, ni por ser bicampeón. Acá hay que jugar, con orden e inteligencia", añadió.

Cuando el DT fue consultado si es que el duelo con los norteamericanos puede marcar su salida de la Roja, respondió de forma lacónica que "todos los partidos significan un riesgo para uno como entrenador" y más tarde profundizó que "después de cada pérdida siempre hay un drama. Después de cada partido que pierdo me tengo que ir. Entonces no sé qué puedo responder".

RUEDA: “Tenemos que buscar un equilibrio. Que ese ordenamiento de juego se traduzca en resultados” @alairelibrecl @Cooperativa pic.twitter.com/ecJMoPW8RE — Francisco Caneo (@caneoc) March 25, 2019

"No sabría qué decir, porque hemos hecho partidos regulares como el que se hizo ante Perú... todos los partidos han sido parejos. Contra México en Querétaro merecimos ganar, y ganamos. Merecimos ganar antenoche, merecimos ganar por lo que se hizo, parte del primer tiempo y perdimos horrible. Es así el juego", prosiguió Rueda.

"Ahora lo que tiene que aceptar Chile es que estamos viviendo un momento diferente. Estamos en eso, la idea es que se adquiera esa conciencia, ojalá este trabajo se vea redondeado y fortalecido con resultados, si no, no es fácil", completó.

En relación a la opción que tienen los jugadores de Universidad Católica Edson Puch y José Pedro Fuenzalida de sumarse para la Copa América, sostuvo que es importante que mantengan su nivel y además aseguró que como cuerpo técnico "lo que queremos siempre es un equipo con gran mística".

Rueda: “Lo que tiene que aceptar Chile es que estamos viviendo un momento diferente. Asimilarlo y afrontar lo que se viene” @alairelibrecl @Cooperativa #SomosCooperativa pic.twitter.com/MiZUIBA1nT — Francisco Caneo (@caneoc) March 25, 2019

También aclaró que presentará un informe a la Federación de Fútbol y al Consejo de Presidentes de la ANFP sobre su periodo al frente de la Roja y contó que los propios jugadores se asumieron como responsables "por sus propios errores" de quedar fuera del Mundial de Rusia 2018.

Sobre las críticas dijo que como DT "uno está expuesto a esto" y que no es el dueño de la selección, por que el futuro determinará si Arturo Salah "se equivocó al llevarme a Chile o si mi estilo de trabajo no convence. Si una cultura como la chilena, con los jguadores que tiene, no me lleva a un Mundial, es que no era para mí".