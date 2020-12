Roberto "Cóndor" Rojas: Arias debe ser uno de los tres arqueros de la Roja

El ex arquero y capitán de la selección chilena Roberto "Cóndor" Rojas alabó lo realizado por Gabriel Arias y aseguró que el portero de Racing de Avellaneda debe ser uno de los tres arqueros de la Roja en el camino al Mundial de Qatar 2022.

"Ante Flamengo anduvo muy bien. Su actuación fue importante, porque le dio confianza a su equipo. Tuvo dos tapadas notables. Una en un rebote, en el que iba para el otro lado y le pone la mano de reflejo. Y un cabezazo de Arao que sacó al córner", comentó Rojas en diálogo con La Cuarta.

Rojas dijo que su experiencia le dio claridad en los penales ante los cariocas: Aahí, un arquero bien preparado, que estudia a los rivales, de cinco penales tiene que atajar al menos uno. Arias es un arquero con experiencia, a nivel de selección. Eso pesa mucho", dijo.

"Tiene que ser parte del proceso. Es un arquero que no compromete los partidos, le pasa mucha seguridad al equipo y eso es importante. Arias tiene que ser uno de los tres arqueros de Chile. Este fue un partido bueno que es la secuencia de lo que ha hecho en Racing, hace ya bastante tiempo", añadió.

Respecto a una eventual falta de liderazgo, Rojas dijo que "puede ser. Pero yo creo que es un tipo que se comunica mucho dentro de la cancha. Habla lo justo y necesario para que no comprometer a la defensa. El líder, a veces, no necesita hablar tanto".

¿Y Colo Colo?

Roberto Rojas fue símbolo también de Colo Colo y se dio tiempo para analizar el atribulado momento que vive el cuadro albo.

"Lo tiene complicado. Me parece que de 14 partidos tiene que ganar siete. Está difícil. Yo sé lo que pasa por la cabeza de los jugadores. Dicen: 'Ah, el próximo partido nos recuperamos' y no ocurre. 'Entonces en el otro' y no se recupera. Entonces te vas hundiendo y, cuando quedan tres o cuatro partidos, es tarde", dijo antes de comentar el retorno de Jorge Valdivia.

"No sé si puede ser el salvador de Colo Colo, pero puede aportar desde la regularidad que alcance. Lo importante es que el equipo responda y que todos jueguen. Hoy no es recuperar su mejor nivel futbolístico, sino entregar todo lo que esté a mano para sacar resultado", comentó.