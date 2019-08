Rodrigo Gattas fue observado por Reinaldo Rueda en un partido de la liga canadiense

El atacante nacional Rodrigo Gattas, que milita en York9 de la liga canadiense, fue observado por el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, en el partido del sábado recién pasado ante Valour FC.

Según contó el medio El Gráfico, el colombiano aprovechó sus vacaciones en Toronto, donde vive su hija, para asistir al encuentro y ver en acción al ex ariete de Unión Española, que hace algunos días anotó un histórico "Hat Trick" para la escuadra norteamericana.

"No me lo esperaba para nada. Antes del partido me avisaron que estaba el técnico de Chile con su familia y que estaban tratando de ubicarle un puesto cómodo en el estadio, pero él, bien humilde, no quiso y lo vio donde estaba toda la gente", dijo al citado medio el artillero.

"Para mí, es un orgullo, independiente de si el día de mañana se da o no -una citación-. Es una motivación extra para lo que viene", añadió Gattas.

"Sería un sueño estar en la selección. Aunque sea un llamado a esos entrenamientos que hace, sería buenísimo. Estoy en un momento de mi carrera en el que me siento bien, así que sería en el instante justo", dijo ilusionado.

Gattas y su equipo perdieron 2-0 en ese compromiso y además, desperdició un penal.