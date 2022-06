Ronald Fuentes: Lo importante es que nadie se sienta titular como en el proceso anterior

Ronald Fuentes, ex seleccionado nacional, aseguró que en la nueva Roja que lidera Eduardo Berizzo "es importante que nadie se sienta titular como en el proceso anterior".

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el ex zaguero destacó las nuevas variantes en defensa, en la que remarcó la dupla entre Paulo Díaz y Benjamín Kuscevic, aunque aseguró que el futbolista de River Plate "no es inamovible" y debe jugar como central y no como lateral.

"La selección es rendimiento, con niveles parejos, pueden estar también Guillermo Maripán y Gary Medel. Es una competencia buena, mientras más rindan mejor van a funcionar y el rendimiento sin duda va a ser mayor. Lo importante es que en este proceso nadie se sienta titular como en el anterior", precisó Fuentes.

Al mismo tiempo, enfatizó en la polifuncionalidad de Gary Medel, quien a su juicio puede cumplir como defensor y volante, posición en la que jugó ante Corea del Sur.

"Quizás Eduardo Berizzo siente que le puede rendir más de volante, lo va a trabajar y hacer jugar ahí, lo mismo en la defensa", aseguró.

"Lo que sí estamos claros es que Gary es un jugador polifuncional en las dos posiciones y eso es muy bueno como alternativa para el técnico de la selección", complementó el ex zaguero de La Roja.