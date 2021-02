Ronald Fuentes y La Roja: Los técnicos chilenos somos la opción "z", no hay confianza para trabajar

El ex entrenador de Unión Española Ronald Fuentes lamentó la poca "valoración" que la ANFP le da a los técnicos nacionales en la elección del nuevo estratega de la selección chilena, luego de la salida hace más de un mes de Reinaldo Rueda.

Fuentes dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports que "no me ha llamado nadie y no me ilusiono porque sé que no soy alternativa para la selección", añadiendo igualmente que "no me gustaría ser la alternativa 'z' y me parece que los técnicos chilenos sí están siendo la opción 'z', independiente del nombre. No está la garantía y la confianza para trabajar tranquilo. Tengo claro que el técnico no será chileno".

Además, el ex futbolista también sostuvo que "imagínate que si hay gente que está encargada del fútbol nacional y piensa que los técnicos chilenos no tenemos la capacidad para dirigir a la selección o tomar roles protagónicos, estamos mal. Yo me recibí el 2004, pero me he actualizado constantentemente. Estamos más que capacitados.

"Ya llegará el momento en que se valore al técnico chileno, además el Colegio de Técnicos no está bien orientado. Debe tener más peso y muchos estamos cada uno para su santo. Al no tener peso específico no tenemos injerencia en situaciones importante para que otros técnicos esté dirigiendo", cerró.

Finalmente se refirió a su salida de los hispanos: "Quiero creer que fue porque sumamos pocos puntos en los últimos 12 partidos. Independiente de esos resultados, el equipo estaba jugando bien, seguíamos siendo protagonistas, pese a tener varios jugadores importantes fuera y dándole mucha importancia a los jugadores jóvenes", aunque añadió que se lo tomó "con tranquilidad".