Rueda le abrió las puertas a Jorge Valdivia y avisó que "quizás" conversará con Claudio Bravo

En la previa del choque entre Colo Colo y Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el director técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, le abrió las puertas a Jorge Valdivia, mientras que avisó que "quizás" se junte con Claudio Bravo el próximo mes.

Ante la pregunta de un posible llamado al jugador de Colo Colo, respondió: "Indudablemente. El talento Jorge siempre lo ha mantenido y todo va a pasar en que continúe creciendo, veremos en que momentos lo podemos necesitar".

En esta misma línea, habló de las chances de Oscar Opazo y Claudio Baeza: "Son jugadores de proyección, cada uno está haciendo las cosas bien en sus puestos. Son futbolistas que están en la lista de elegibles".

Respecto a la situación de Claudio Bravo, quien no ha participado en su proceso, fue tajante ante la pregunta de Magdalena Lóez de Al Aire Libre:

- ¿Pudo conversar con Claudio Bravo?

"No, no. Todavía no".

- ¿Lo va a hacer?

"Sí. El próximo mes, quizás".

Vidal y Paulo Díaz

Por otro lado, Rueda valoró la llegada de Arturo Vidal a FC Barcelona. "Es el premio a una trayectoria brillante y una carrera exitosa. Es un reconocimiento a su calidad y condiciones. Todo Chile debe estar orgulloso de este paso", indicó.

Finalmente, habló de la opción de Paulo Díaz de emigrar a Al-Ahli de Arabia Saudita. "Hay mucha expectativa. La semana pasada hablé con él. Hay otras posibilidades, quizás esa es la última. Por su juventud, creo que no se debe precipitar", cerró.