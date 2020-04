Rueda sobre Alexis: Tiene aún mucho fútbol para mostrar en el primer nivel

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, comentó el presente de Alexis Sánchez y dijo que si el goleador histórico de la Roja mantiene su cultura de entrenamiento, puede dar mucho más aún en el fútbol de primer nivel.

"Ha sido un año traumático para él, muy tortuoso. Incluso desde su salida del Arsenal, su primer año en el Manchester. Vino a la Copa América en Brasil y luego tuvo esa mala fortuna con la lesión en Alicante contra Colombia en un amistoso. Casi que se frustró ese préstamo al Inter y cuando estaba recuperado llegó esto de la pandemia", dijo Rueda en una entrevista con el diario español Sport.

"Hay que esperar que pase todo esto rápido porque es un gran profesional, tiene una gran cultura de entrenamiento y va a mantener un alto nivel para cualquier club que pueda darle una oportunidad. Tiene mucho fútbol aún por demostrar en el primer nivel", añadió.

Rueda también comentó el paso de Alexis por FC Barcelona y dio luces respecto a por qué no alcanzó su mejor rendimiento.

"Hay muchos factores que se juntan para que jugadores extraordinarios no triunfen en un sitio. Después de ser protagonista y desempeñar roles trascendentes en otros lugares, llegar al Barcelona y tener un papel más secundario cuesta. Le ha pasado a muchos jugadores allá. Pocos han conseguido adaptarse rápido a ese nuevo rol, quizás Neymar o el mismo Arturo Vidal. Han demostrado esa inteligencia. No es fácil determinar por qué Alexis no acabó de triunfar en Barcelona", expresó.