Rueda y su gira por Europa: Pude conocer la actualidad futbolística y psicológica de los jugadores

Reinaldo Rueda, director técnico de la selección chilena, analizó la visita que hizo a varios jugadores que militan en el fútbol europeo de cara a la Copa América que la selección chilena jugará en Brasil.

"Todas estas conversaciones con los jugadores nos sirvieron para conocer la actualidad futbolística y psicológica, de acuerdo con los momentos deportivos que están viviendo en sus clubes", explicó el colombiano al sitio oficial de la ANFP.

En el "viejo continente", Ruesa se reunió con Guillermo Maripán, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Francisco Sierralta, Mauricio Isla, Gary Medel, Enzo Roco y Junior Fernandes.

En estas reuniones, el DT dijo que pudo "conocer y saber del futuro inmediato o proyección de cambio de equipo o país para la próxima temporada. Siempre es muy gratificante estar en contacto con los jugadores y conversar con ellos".

Además de estas citas, el adiestrador de la Roja asistió a seis partidos que fueron: Alavés vs. FC Barcelona, Manchester United vs. Manchester City, Augsburgo vs. Bayer Leverkusen, Fenerbahce vs. Trabzonspor, Besiktas vs. Ankaragücü, y FC Barcelona vs. Liverpool.