Sebastián Beccacece: Hoy no soy candidato a la Roja, en su momento no me eligieron

Sebastián Beccacece, ex ayudante de Jorge Sampaoli al mando de Universidad de Chile y de la selección chilena y también ex DT delos azules, aseguró que no es candidato a sentarse en la banca de la Roja dado que tras la salida de Reinaldo Rueda la dirigencia actual no lo eligió para comandar el proceso que finalmente lideró Martín Lasarte.

"Es un rumor. Para ser sinceros, nos habíamos ilusionado a comienzos de año, porque ahí hablamos con Christian (Bragarnik, representante de Beccacece), que había hablado con la directiva y antes de que asumiera Martín éramos candidatos serios junto a Matías Almeyda", comentó ante la consulta del corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa en Antofagasta, Marco Vivanco.

El ex DT de la U expresó que en ese momento "estaba ilusionado y sentía que podía acompañar esta etapa, conozco a los chicos, por quienes tengo un afecto, un cariño y una admiración grande".

"Conozco la idiosincrasia del lugar, soy un agradecido de Chile y de Perú que me permitieron desarrollarme profesionalmente. Esperamos hasta lo último para tomar un club. Te digo, por el conocimiento del plantel y por acompañar a esa generación que tanto le dio al fútbol chileno, estaba la Copa América, había tiempo para trabajar y era un lindo momento", añadió antes de darse por descartado.

"Hoy siento que no es el momento, porque sentía que en el peor escenario de las Clasificatorias era acompañar el dolor, porque somos de mucho vínculo con el futbolista y ver a jugar a Aránguiz, a Vidal, a Gary, la admiración por Alexis, te los nombraría a todos, porque el proceso de la U y la proyección en la selección generó un vínculo muy grande no solo con ellos, también con la gente de 'Pinto Durán', y más allá de los logros deportivos, habíamos llegado al corazón del futbolista", dijo.

"Hoy no soy candidato, estoy enfocado en Defensa y Justicia, sí agradezco a los futbolistas que sienten que podemos acompañar este momento, pero soy un convencido de que la gente que dirige te tiene que querer y en su momento no me eligieron, prefirieron otra opción y es respetable", cerró.