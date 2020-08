Sebastián Vegas: Si Reinaldo Rueda me quiere ocupar de lateral izquierdo, estoy a disposición

La salida de la selección chilena de Jean Beausejour dejó abierta la vacante de lateral izquierdo y en ese escenario el defensor de Monterrey Sebastián Vegas confía en que puede ser alternativa para el técnico de la Roja, Reinaldo Rueda.

"Si Reinaldo Rueda me quiere ocupar de lateral izquierdo, yo estoy a disposición. Estoy a función de lo que necesite. Ser nominado me da confianza. Me ilusiona pelear un puesto en Chile. Vengo haciendo las cosas bien en mi club", comentó Vegas la noche del jueves en el programa "De Fútbol se Habla Así", de DirecTV.

"Yo hoy le debo todo a la liga mexicana. Es una liga competitiva, donde enfrentó a delanteros seleccionados fecha a fecha. Me ha permitido crecer mucho", añadió Vegas, quien tiene claro sus objetivos a futuro.

"Sueño con ir a Europa, jugar en Italia o España. Jugar siempre en la selección, jugar un Mundial. No me imagino regresando al fútbol chileno hasta el final de mi carrera", expresó.