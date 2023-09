Thomas Galdames: Enfrentaremos a un rival de altísimo nivel y tenemos que prestar atención

Thomas Galdames, defensor de la selección chilena, comenzó a anticipar lo que será el partido ante Colombia de este martes en las Clasificatorias Sudamericanas, destacando el nivel y la jerarquía de la escuadra "Cafetalera".

"Las expectativas son las mismas, salir a buscar el partido para ganarlo y quedarnos con los tres puntos. Sabemos que enfrentamos a una selección de altísimo nivel, con jugadores de jerarquía, de buen pie y rápidos por las bandas, tenemos que prestarle atención a esas cosas", manifestó el zaguero en conferencia de prensa.

Sobre un posible rol en la defensa de la Roja, aseguró que: "Llegué a Argentina siendo central y hoy soy un lateral, me siento cómodo en esa posición, he aportado en mi equipo y espero hacerlo por Chile cuando me toque. Me preparo para estar a la altura".

"Mi papá y mi hermano me aconsejaron, me dijeron lo que se sentía al estar con la camiseta de la selección, pero hasta que uno no pisa la cancha, no se da cuenta lo que te genera estar acá, compartiendo con jugadores que lo ganaron todo. Es un orgullo", sentenció.

