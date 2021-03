Tomás Alarcón: Hace tiempo buscaba una oportunidad en La Roja y era el momento de aprovecharla

El volante Tomás Alarcón se mostró muy conforme tras su debut en la selección chilena, el pasado viernes en el triunfo por 2-1 sobre Bolivia en Rancagua, y aseguró que estaba buscando la oportunidad, agregando elogios para los referentes Claudio Bravo y Gary Medel.

En diálogo con TNT Sports, Alarcón señaló que "el jugador rinde cuando hay confianza, cuando se siente con un espaldarazo muy grande del entrenador o de los jugadores que llevan años en la selección. Ellos me dieron mucha tranquilidad, me hicieron sentir muy seguro, cómodo y 100 por ciento confiado en lo que venía haciendo en O'Higgins. Hace mucho tiempo buscaba una oportunidad y era el momento de aprovecharla y no dejar de estar en la selección que es lo que más quiero".

Además, defendió el primer apretón de Martín Lasarte: "Todos miran en menos a Bolivia, pero era el mismo equipo que jugó los últimos dos partidos de Clasificatorias, entonces no había que mirarlos en menos. Son jugadores de muy buen pie y alto calibre a nivel sudamericano, entonces creo que fue una medida muy buena para nosotros, los que estamos recién partiendo, así como para los que llevan años en la selección".

Sobre Medel y Bravo expresó que "son jugadores que han marcado un antes y un después en el fútbol nacional", añadiendo que "son jugadores que son respetados por sus rivales, imagínate como los respetamos nosotros, que somos del mismo país, y que vimos cómo consiguieron dos títulos que nunca se había pensado que se iban a conseguir en Chile (Copas América 2015 y 2016)".

"Ser ordenado por Gary Medel y Claudio Bravo obviamente me ayudó muchísimo. Me orientaban dónde posicionarme y a quién marcar. Esos gritos te ayudan a ordenarte y rendir de la mejor manera", indicó en la misma línea.

Finalmente, comentó sobre la capitanía que "no sé si ellos lo habrán conversado antes, pero sí en la charla, cuando estudiamos a Bolivia, el 'profe' indicó que el "Mago" (Luis Jiménez) pateaba los penales y que Claudio era el capitán. Nosotros no nos metemos más allá, es una decisión del 'profe'".