Valdivia disparó contra Borghi: Dejaba entrar a tomar a sus amigos representantes

Jorge Valdivia, ex volante de La Roja y Colo Colo, criticó fuertemente a Claudio Borghi, quien fue su ex técnico en la selección y la tienda alba, y lo acusó de llevar representantes "a tomar" en las concentraciones de Chile en la Copa América de 2011 en Argentina.

Tras un cruce de declaraciones desde sus respectivas casas radiales, Valdivia profundizó sus comentarios contra Borghi en diálogo con La Tercera, en donde desclasificó polémicos episodios que protagonizó el "Bichi" cuando estuvo al mando de la selección.

"Él no se debe olvidar lo que pasó en España cuando no se sube en un buen estado al bus. Se jugó en el estadio del Espanyol, en esa gira. A mí no me lo contó ningún jugador, no me lo contó ningún dirigente. ¿Si estaba tomado? Así es", lanzó en primera instancia Valdivia.

Después remató: "Que Borghi no se olvide que nosotros compartimos con sus amigos representantes en los salones de concentración de la Copa América. Él dejaba entrar a sus amigos representantes a tomar con libertad, con amiguismo, durante la Copa América en Argentina".

Valdivia también se refirió al comentario de Borghi, quien dijo que no quería polemizar porque "yo me meto en pelea de perros grandes".

"Me sorprendió esa respuesta. Demuestra su verdadera cara", señaló Valdivia, antes de esgrimir sus argumentos, recordando que "fue campeón del mundo, pero no tuvo mayor participación".

"Hay que destacarle que fue campeón del mundo, que fue un gran jugador, pero no jugó en ninguno de los equipos que pasó. Fue al Milan, no jugó. Fue a otro equipo menor en Italia, no jugó. Fue a Flamengo, no jugó. El gran Bichi Borghi es el de Argentinos Juniors. Como jugador tuvo una carrera que no es de perro grande. Perros grandes son Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo", precisó.

Y el "Mago" sostuvo que Borghi "como entrenador tampoco fue perro grande".

"Sabiendo muy poquito, pudo ser campeón cuatro veces con un Colo Colo plagado de estrellas. Lo que sí le destaco, es que con un equipo como Argentinos pudo ser campeón, porque después...muy poquito", disparó.

Finalmente, Valdivia se manifestó cansado que Borghi siempre hable del caso del "Bautizazo", reiterando que en muchas ocasiones ha asumido su responsabilidad, al contrario que el ex seleccionador.

"Cuando habla de indisciplina, no creo que Bielsa o Sampaoli usaran Juan Pinto Durán los lunes para hacer asados con los amigos", aseveró.