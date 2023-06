Víctor Méndez: Creo que debo ganarme un lugar y estoy luchando para eso como todos

El volante de CSKA Moscú Víctor Felipe Méndez anticipó el amistoso de la Roja contra República Dominicana, programado para el viernes en Viña del Mar, y apuntó que su principal objetivo tras ser campeón de la Copa Rusa es ganarse un puesto en el equipo titular.

"No sé si llego con otro estatus, pero estoy disfrutando el momento, tengo un buen presente, jugué hartos partidos y coronarlo con un título es importante para mi carrera. Estoy feliz", declaró en conferencia de prensa.

"Creo que debo ganarme un lugar, estoy luchando para eso como todos lo estamos haciendo, entrenándome al cien para poder jugar la mayor cantidad de minutos, tratar de ser titular y ganarme un puesto en el equipo, que es bastante difícil", avisó.

"Encuentro bueno que haya harta competencia, a nivel personal te hace crecer bastante. Entrenar con Gary Medel, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Erick Pulgar es muy bueno para mí", subrayó.

¿Cuándo y dónde ver por TV el duelo de @LaRoja ante República Dominicana? #CooperativaContigo https://t.co/uOpmmsgkhZ pic.twitter.com/Um6tjLysYS — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) June 14, 2023

Sobre los rivales de junio, sostuvo que "creo que a nivel de selección todos los partidos son difíciles, la verdad es que las selecciones por algo convocan a los mejores".

"Todos los partidos son difíciles, contra Cuba el equipo jugó bastante bien y ante República Dominicana esperemos plasmar lo mismo, tratar de ir afianzando mejor la idea del técnico y los jugadores que se van integrando tratar de hacerlo de la mejor manera para poder sacar buenos resultados y llegar de la mejor manera a la eliminatoria", siguió el exUnión Española.

También se refirió al periplo desde Moscú hasta Santiago, señalando que "fue un viaje largo, pero por estar acá uno tiene que hacer cualquier cosa, si me toca ir a cualqueir parte del mundo también lo haría, me siento feliz y cómodo de estar acá, nada más lindo que volver al país".

Víctor Méndez: Ante República Dominicana esperamos afianzar la idea del técnico #CooperativaContigo @laRoja https://t.co/tbX7XaKXfn — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) June 14, 2023

"El técnico sabrá si jugaré el viernes o no, pero me siento muy bien, si me toca participar desde el inicio trataré de hacerlo de la mejor manera, y si no es así voy a tratar de apoyar a mis compañeros, porque lo más importante es seguir plasmando lo que estamos haciendo, lo del partido anterior y tratar de sacar un resultado positivo", estimó.

También valoró su llegada al fútbol europeo indicando que "crecí muchísimo en todo ámbito, no tan solo en lo futbolístico, sino como persona, creo que mi primer año allá fue una decisión bastante correcta".

"El fútbol es bastante dinámico, hay buenos equipos, los jugadores son fuertes, los jugadores en Europa son mucho más altos, físicamente más fuertes y eso me ha hecho crecer muchsísimo; creo que en el año que viví allá ha sido de mucho progreso, espero continuar así", dijo.