Waldo Ponce: Me da nervios saber que la generación dorada no va a estar en un tiempo más

El ex defensor de la selección chilena y mundialista en Sudáfrica 2010, Waldo Ponce, habló sobre el presente de La Roja en las Clasificatorias rumbo a Qatar y del futuro del combinado nacional.

"Conociendo a la mayoría van a pelear hasta el final. El panorama se ve complicado, pero hay que jugarse esa pequeña opción de ir al Mundial", dijo el retirado zaguero central en conversación con Las Últimas Noticias.

En cuanto al paso del tiempo en la "generación dorada", "me da nervios saber que no van a estar en un tiempo más. Me da alegría haber compartido camarín con los mejores jugadores de nuestra historia. Fue un orgullo. Me asusta pensar qué va a pasar cuando no estén los muchachos", dijo.

Pero el ex jugador formado en Universidad de Chile tiene fe en el recambio de la defensa. "Siempre le pongo muchas fichas a Paulo Díaz. Benjamín Kuscevic tiene procección y el Vikingo Francisco Sierralta ha demostrado que no le queda grande la camiseta", mencionó.

Finalmente, Ponce fue consultado si seguiría en actividad de no haber tenido problemas físicos. "Capaz. Me encantaría volver a jugar, pero demoraría mucho en ponerme en forma", cerró.