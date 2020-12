Yonathan Andía: Vojvoda está capacitado para asumir en la selección

Tras debutar en la selección chilena bajo el mando del técnico Reinaldo Rueda, el lateral derecho de Unión La Calera Yonathan Andía siente que su entrenador en el cuadro cementero, Juan Pablo Vojvoda, está capacitado para asumir en la Roja si el colombiano decide partir.

"Vojvoda es un gran técnico, muy cercano a los jugadores y está capacitado para asumir en cualquier equipo, incluso en la selección", dijo Andía a La Cuarta.

El futbolista dijo no saber nada de la salida de Rueda, aunque aseguró que le estará eternamente agradecido.

"No sé nada sobre su desvinculación, sólo puedo decir que es un gran técnico y que me dio la oportunidad de jugar por la selección. Eso se agradeceré siempre", dijo.

Sobre sus expectativas personales, Andía contó que su gran deseo es alcanzar un título con el cuadro calerano.

"He cumplido con algunas metas en mi carrera, pero creo que sinceramente me faltan muchas otras cosas por alcanzar, como por ejemplo un título con La Calera. Para eso trabajamos y creo que vamos por buen camino, en lo personal me he sentido súper bien en lo futbolístico, tengo una excelente relación con el cuerpo técnico y la gente del club. Hace tres años que estamos trabajando de la mejor manera", expresó.