Mundialista con Colombia realizó un duro relato por su adicción al alcohol

El exfutbolista colombiano y mundialista en Brasil 2014, Freddy Guarín, tuvo un duro relato respecto a su adicción con el alcohol, situación que lo ha acomplejado en los últimos años y que incluso lo ha llevado a tener duros momentos a nivel personal.

El otrora volante ya había declarado en el pasado 2023 de sus problemas con la bebida, tema en el que ahondó en una conversación con el medio Semana, de su país natal.

Además el 'Guaro' repasó lo que es su relación con sus familiares e hijos en el último tiempo, y cómo se vio afectado a ese punto por su alcoholismo.

En diálogo con el citado medio, el jugador con pasos por Porto, Inter de Milán, Vasco da Gama y Millonarios, entre otros, relató que: ""Yo fui alcohólico social durante varios años; estando activo en el fútbol, vivía en un consumo. Ahí empezó mi proceder y a descargarme, por decirlo así, en tomar malas decisiones".

