Byron Castillo se desahogó con todo en Instagram tras goleada de Barcelona SC en Ecuador

Luego de una turbulenta semana mediática, el lateral Byron Castillo, denunciado por Chile ante la FIFA por una posible inscripción irregular en la selección de Ecuador, utilizó su cuenta de Instagram para publicar mensajes hacia sus detractores.

El futbolista de Barcelona SC celebró la abultada victoria de su equipo por 4-0 ante Cumbayá subiendo canciones a sus stories, con letras relacionadas a la polémica respecto a su nacionalidad.

La primera publicación citó "Este tema maste" del rapero dominicano El Alfa. Parte de la estrofa escogida versa "de mí todo dudaron, griticaron y blasfemaron, y cuando lo logré, todito' me lo mamaron".

Otra obra de El Alfa utilizada por el futbolista fue "Tamo' en hoja", que en su inicio dice "Prendieron velone' para que en la vida a mí me vaya mal ¿Cuándo tú ha' visto que el que 'tá con Dio' aquí le va mal?"

Además, hizo referencia a su forma de afrontar el conflicto con "Qué pena", de Ozuna, especificamente el estracto "yo sigo firme cogiéndolo con calma, aunque suba la marea. Que se te multiplique lo que me deseas. Si caigo me levanto, tanto. Lo malo quiere alcanzarme pero Dios me protege con su manto".

Caputras / @byron4590 - Instagram

Esa no fue la única mención a religiosa que realizó Castillo. Horas después de publicar las historias, subió varias fotografías de su último encuentro, con un texto menos incendiario, donde expresó su deseo de dejar atrás la acusación que lo tiene en el ojo de la polémica.