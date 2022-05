Ex mundialista ecuatoriano y el caso Byron Castillo: No sé si es ético lo que está haciendo Chile

Carlos Tenorio, ex futbolista y mundialista con la selección ecuatoriana, aseguró que la federación de su país tiene todos los argumentos para salir airosa de la denuncia de Chile ante la FIFA por el caso Byron Castillo.

Tenorio le dijo a La Tercera: "Tengo bien claro el marco legal, la federación de Ecuador tiene todas las pruebas para demostrar su posición".

Además, añadió: "No sé si es ético o no lo que está haciendo Chile. No es un tema que me competa, tampoco estoy al tanto de los detalles. Hay un tema con un jugador, pero no corresponde a nuestra institución pronunciarnos al respecto".

"Este es un tema que no lleva un día o dos acá en Ecuador. Es algo que deben preguntar al presidente de la federación ecuatoriana. Ellos son los que regulan lo que ahora está ocurriendo", siguió en la misma línea.

"No es un tema que nosotros manejemos. Yo soy el presidente de la asociación de jugadores ecuatorianos, pero a nosotros no nos compete opinar al respecto. Son cosas que las personas que acusan tienen la obligación de mostrar las pruebas", cerró.

Ecuador tiene pocos días para presentar sus descargos a la FIFA para defenderse de las acusaciones de Chile, que quiere ir al Mundial de Qatar 2022 y excluir también a los "tricolores" de la cita planetaria de 2026.