Arquero de la selección inglesa será investigado por protagonizar una pelea de bar

Una gran polémica se vive en Inglaterra con el portero de la selección local y de Everton Jordan Pickford, el cual se vio envuelto en un confuso incidente en un bar en la ciudad de Sunderland, la noche de este domingo.

Según indicó The Sun, el hecho se produjo luego de que el guardameta viera a su antiguo club, que tiene el mismo nombre que la mencionada ciudad; y fue registrado en un video que ronda en redes sociales, aunque en este no se logró apreciar si es que el futbolista golpeó a otro individuo. Lo que sí se aprecia es a otras persona separando al jugador.

Pickford scrapping with Newcastle fans last night, didn't land many punches on account of his little arms... pic.twitter.com/n8CusXGy9V