Falleció Jimmy Greaves, leyenda del fútbol inglés y Tottenham Hotspur

Jimmy Greaves, histórico ex delantero de la selección inglesa ganadora del Mundial de 1966 y de Tottenham Hotspur, falleció este domingo a los 81 años, informó el club londinense.

El antiguo delantero inglés, considerado una leyenda del fútbol de Inglaterra, inició su carrera deportiva en Chelsea antes de unirse a clubes como Milan, Tottenham y West Ham.

Greaves marcó 44 goles en 57 partidos de la selección inglesa y 266 en 379 partidos con Tottenham.

"Estamos profundamente entristecidos de saber del fallecimiento del gran Jimmy Greaves, no solo por el récord de goles con Tottenham Hotspur pero como uno de los hombres con la mejor puntería que este país haya visto", señaló un comunicado del club.

El primer ministro británico, Boris Johnson, expresó en su cuenta de Twitter su pesar por la muerte del deportista y resaltó que fue "uno de los grandes del fútbol inglés"

We are deeply saddened to learn of the passing of Jimmy Greaves at the age of 81.



Jimmy was part of our @FIFAWorldCup-winning squad and scored a remarkable 44 goals in 57 games for the #ThreeLions.



All of our thoughts are with his family, friends and former clubs. pic.twitter.com/CetXiwD25l