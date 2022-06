Benjamín Galdames lidera el Torneo de Toulon en tackles e intercepciones

El mediocampista chileno-mexicano de Unión Española, Benjamín Galdames, fue destacado por el Torneo "Maurice Revello", antes conocido como Toulon, por los números que mostró en la fase grupal.

Con la camiseta azteca, Galdames lideró el torneo en tackles, con 6, y en intercepciones, con 7.

Además, en los 209 minutos que estuvo en cancha en tres partidos, el volante sumó cinco pases clave.

México, no obstante la buena campaña de Galdames, terminó segundo en el Grupo B y tiene escasa opciones de avanzar a semifinales.

Stats 📊 |



🇲🇽 No Mexico (@miseleccionmxEN) player has won more tackles and provided more key passes than @UEoficial midfielder Benjamin Galdames since the start of the @TournoiMRevello 2022 !



🔎 Powered by @StatsBomb

#TMR2022 pic.twitter.com/eQ9SJ8LAS4