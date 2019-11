Gareca: No me gustan los imprevistos, pero respetamos la decisión de los jugadores de Chile

Ricardo Gareca, director técnico de la selección peruana, lamentó que se suspendiera el duelo ante Chile, pero dijo que respeta la decisión de los jugadores de la Roja. Asimismo, confirmó que Perú sólo jugará ante Colombia en la última fecha FIFA del año.

"Sucedió un acontecimiento difícil. Respetamos la decisión de los muchachos de Chile. Es algo que uno no tiene programado. No me gustan los imprevistos. Decidimos jugar un solo partido", expresó el DT en conferencia de prensa.

"Es una pena por Chile por todo lo que está viviendo. Pero a favor de Perú, la final de la Copa Libertadores es un acontecimiento único. Lima va a estar a la altura de las circunstancias, no tengo dudas", agregó Gareca.

Sobre el encuentro que no se va a disputar, manifestó que "la expectativa era con Chile por lo que se genera, pero ante la situación de bajar este nivel no creo que sea bueno para nadie, pero respetamos a todas las selecciones".

"La selección jugó algo así como 16 partidos a lo largo del año. La Copa América fue muy importante y por eso no trastoca nada", agregó.

El argentino aún así afirmó que "el partido era importante. Estábamos programados para disputar dos encuentros, pero creo que esto que ha pasado no va a cambiar nada".

Así, el técnico confirmó que tras el amistoso con Colombia "los muchachos quedan desconvocados. Liberados. Algunos entran de vacaciones, otros siguen en competencia y volverán a estar a disposición de sus clubes.