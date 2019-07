Paolo Guerrero: Hoy todo es un negocio, el fútbol se está acabando

El delantero de la selección peruana Paolo Guerrero se mostró muy crítico de la situación del fútbol actual, aunque asguró que aún no piensa en retirarse y que espera ganar la Copa América de 2020.

"Hoy todo es un negocio. Yo veo con mis amigos cómo se maneja el mercado del fútbol y te dices: el fútbol se está acabando. Sé cosas que no puedo decir como jugador vigente, pero que diré cuando me retire. Hoy me puede pasar factura... es complicado hablar", apuntó a la cadena Fox Sports.

"A mí no me ha pasado lo que a (Lionel) Messi (posible sanción por sus dichos contra Conmebol), pero es complicado. No quiero opinar y que me caiga algo a mí. Yo ya pasé por algo que fue injusto y hasta el día de hoy no me lo explico", agregó.

Respecto a la utilización del VAR en Copa América, aseguró no entender "muchas decisiones del árbitro en la final. El problema del VAR es que el juego se para mucho y se enfrían los partidos. Uno está caliente y el VAR te detiene jugadas de gol. No me gustó cómo se usó en la Copa. Además de a Argentina, a nosotros también nos afectó. Es una decisión de la FIFA y ya está. Tenemos que aceptarla".

Asimismo, al ser consultado sobre el desempeño de la selección peruana en Copa América, adviritó que "no se consiguió el objetivo. Ganarla era una de nuestras metas después del mundial, pero no se logró. Pero el fútbol da revanchas y esperemos que en la Copa América del próximo año podamos tenerla".

Sobre la posibilidad del retiro, Guerrero fue claro. "Yo tengo mucho rato para jugar al fútbol. Estuve un año y 2 meses sin jugar, y me dolió muchísimo. El fútbol es mi vida, mi pasión, y me estoy sintiendo muy bien, sin dolores, jugando partidos muy intensos y con muy buenas estadísticas", cerró.