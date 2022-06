Edinson Cavani falló una clarísima ocasión en el empate en blanco de Uruguay con EE.UU.

Uruguay igualó 0-0 con Estados Unidos este domingo en un partido amistoso que sirve como preparación para el Mundial de Qatar 2022 a ambas selecciones, y donde una jugada en particular llamó la atención.

Esto ocurrió cuando el atacante charrúa Edinson Cavani estuvo a punto de anotar el gol de la victoria para los celestes, pero erró una clarísima ocasión cuando el reloj marcaba los 93 minutos.

Revisa la acción que se viralizó rápidamente en redes sociales:

He's gonna want that one back 😅 pic.twitter.com/7zxnVEPUSG