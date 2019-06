José María Giménez y duelo de Chile contra Uruguay: “Será un lindo partido”

El defensa uruguayo, José María Jiménez afirmó que contra Chile en Copa América será "un lindo partido" y que tienen confianza de lo quedan llegar a hacer en el torneo, esto en conversación con el Canal Del Fútbol.

"Será un partido lindo de jugar porque son dos selecciones que tienen buen fútbol y buenos jugadores, pero es para disfrutar", aseguró el defensa "charrúa".

"Tenemos un grupo complicado porque hoy por hoy todas las selecciones del mundo son competitivas y todas tienen un trabajo bien hecho. Nosotros como selección nos vemos muy bien y trataremos de aprovechar las oportunidades", añadió.

Además, el jugador del Atlético de Madrid descartó referirse a la polémica en el plantel chileno y agregó: "Si vos te metes que es un partido para hablar de polémica o de cualquier otra cosa, eso ya no es para nosotros y no entra en nuestra cabeza, ahora pensamos en disfrutar del fútbol y lo que pasa en la cancha se queda ahí, no hay que meterse en algo que no lo generan los jugadores".

Chile se enfrentará a Uruguay por la última fecha del Grupo C el 24 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Maracaná.