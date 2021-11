Oscar Tabárez descartó renunciar a la banca de Uruguay: No voy a irme tirando la toalla

Pese a sufrir su cuarta derrota consecutiva en las Clasificatorias a manos de Bolivia, el entrenador de la selección uruguaya Oscar Washington Tabárez descartó que fuese a renunciar a su cargo, aún con los malos resultados cosechados el último tiempo.

De inmediato en la rueda de prensa posterior al duelo con los altiplánicos, el "Maestro" despejó dudas sobre su continuidad. "No voy a poner el cargo a disposición. Hay maneras de hacer las cosas y no se quien me puede exigir eso a mi después del tiempo de trabajo que tengo. No pienso irme tirando la toalla", apuntó.

"No he pensado en poner el cargo a disposición, y no quiero hablar más porque sino diré cosas que no quiero decir. Soy un profesional de esto y tengo un contrato en el cual está redactado todo lo que debo hacer", agregó.

Consultado por el mal rendimiento que ha mostrado su equipo en los últimos cruces que sostuvo, Tabárez señaló que: "No tengo soluciones mágicas pero creo en estos jugadores. Hay que seguir trabajando. Lo único que nos queda es mirar adelante y seguir peleando".

"Jugar ante Bolivia de visita siempre es difícil, está dentro del calendario perder este partido, tenemos muchas conclusiones que sacar pero debemos seguir para adelante", recalcó.