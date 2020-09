¿Por qué Edinson Cavani no aparece en la lista de Uruguay para el inicio de las Clasificatorias?

La selección de Uruguay presentó este viernes un listado de 26 jugadores que juegan en el extranjero que fueron reservados para los partidos ante Chile y Ecuador en el inicio de las Clasificatorias y llamó la atención la ausencia de Edinson Cavani.

El delantero, ex estrella de PSG, actualmente está sin equipo y no aparece en la lista del maestro Oscar Tabárez. Sin embargo, eso no significa que se perderá los partidos ante Chile y Ecuador.

De hecho, es una situación evidente: Como no tiene contrato con ningún club, no es necesario que sea reservado ni que la dirigencia de la asociación charrúa deba solicitar permiso para contar con el "Matador".

Uruguay enfrentará a Chile en el debut del proceso clasificatorio el 8 de octubre en Montevideo y después viajará a Quito para visitar el 13 a Ecuador.